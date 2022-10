“Kvaradona” sulla strada della Scozia per Euro 2024: la preoccupazione della stampa locale

C'è preoccupazione in Scozia per la presenza nel girone A di qualificazione agli Europei 2024 della Georgia, ritenuta una squadra molto ostica per la presenza nelle sue fila di Khvicha Kvaratskhelia.

Ad evidenziarlo è un articolo pubblicato nelle ultime ore dal giornale locale "The Scotsman", che nel titolo affibia all'attaccante del Napoli il nomignolo di "Kvaradona", ritenuto con Haaland una delle possibili stelle del gruppo completato da Spagna, Norvegia e Cipro.