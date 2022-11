Il Napoli riprende gli allenamenti a Castel Volturno: buone notizie da Kvaratskhelia

Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno alla vigilia della partenza per il ritiro in Turchia. Il gruppo azzurro, orfano dei cinque nazionali impegnati in Qatar ai Mondiali, si è rimesso a disposizione di Luciano Spalletti, sostenendo una prima seduta di allenamento.

Buone notizie arriva da Khvicha Kvaratskhelia: l'attaccante georgiano ha superato del tutto i problemi di lombalgia e ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lavoro personalizzato in campo, invece, per Amir Rrahmani.

La squadra ha ricevuto anche una gradita visita, quella dell'ex capitano Lorenzo Insigne. L'attaccante del Toronto, che ha terminato la sua stagione agonistica con il club nordamericano, ha voluto salutare i suoi ex compagni, lo staff e tanti amici presso il centro tecnico azzurro.