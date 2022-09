Kvaratskhelia pazzo del Napoli: il gesto al momento del gol contro la Lazio

Khvicha Kvaratskhelia è uno dei grandi protagonisti del nuovo Napoli. L'attaccante georgiano, partita dopo partita, sta entrando sempre più nel cuore dei tifosi azzurri.

L'ex Rubin ha voluto dimostrare tutto il suo attaccamento alla causa partenopea con un bel gesto, baciando lo stemma del club sulla maglia dopo il gol vittoria siglato contro la Lazio.

Al termine del match Luciano Spalletti ha parlato del suo 'gioiello' ai microfoni di Dazn: "Quello che giocava prima al suo posto era Insigne, che palleggiava con la squadra e nella fase possesso ti rendeva la vita facile nella metà campo avversaria. Forse Kvara ha più capacità nell’uno contro uno e ha ovviamente grandi capacità tecniche. Deve fare quel miglioramento sul piano dell’esperienza, che con Insigne avevamo. È un dolcissimo ragazzo, di quelli che non vorrebbe esserci nelle grandi situazioni perché è timido. Per giocare a Napoli, in Champions e a grandi livelli in Italia si deve avere, come si dice a Napoli, ‘più faccia di… I primi video che ho visto su di lui? Ho pensato che quando camminava sembra tutto dinoccolato. Ma quando ha la palla è tecnicissimo, magari soffre il contatto fisico, ma dal punto di vista del controllo di qualsiasi pallone gli tiri addosso è un calciatore top".