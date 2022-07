Kvaratskhelia a Castel Volturno, il Napoli sui social: "Benvenuto a casa!"

Primo giorno 'di scuola' in azzurro per Kvicha Kvaratskhelia. Il neo acquisto del Napoli è arrivato quest'oggi presso il centro tecnico di Castel Volturno per iniziare a prendere contatto con la sua nuova realtà a due giorni dalla partenza per Dimaro, dove gli uomini di Spalletti svolgeranno la prima fase del ritiro estivo precampionato.

Il club partenopeo ha voluto celebrare il primo giorno a tinte azzurre di Kvaratskhelia con un post sui social. "Benvenuto a casa Khvicha!", è il tweet del profilo ufficiale del Napoli.