Kvara derubato, ladri in casa mentre dormiva. Il padre: "È salvo per miracolo"

Khvicha Kvaratskhelia sta facendo di tutto per essere del match di sabato al Maradona contro l'Udinese. Intanto ha traslocato, riprendendo a vivere nell'albergo che l'aveva ospitato all'arrivo in città.

Suo padre Badri, al giornalista georgiano Kakha Dgebuadze ha spiegato che il furto dell'auto è andato in modalità preoccupanti.

La vicenda è quella nota. Prima della trasferta di Bergamo, malviventi sono entrati al piano terra dell'appartamento di Cuma dove il ragazzo viveva col cugino mentre i due dormivano al secondo piano.

"Quando l’ho saputo mi sono preoccupato molto – ha spiegato Badri Kvaratskhelia – Dio ha salvato Khvicha: se si fosse accorto della presenza dei ladri sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave. È una casa privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza: non posso dire nel dettaglio come si sono svolti i fatti, però tutto viene registrato. È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averci salvato".