Calciomercato Napoli, la rivelazione dall'Olanda: "Gli azzurri erano interessati a Kudus e pronti a soddisfare le richieste dell'Ajax"

Un'indiscrezione sul mercato del Napoli arriva direttamente dall'Olanda. Il club partenopeo si sarebbe interessato a Mohammed Kudus, stella dell'Ajax, ora in procinto di trasferirsi in Inghilterra al West Ham.

Secondo quanto rivelato da Voetbal Zone, gli azzurri, attraverso un intermediario, avrebbero manifestato l'interesse per il centrocampista offensivo ghanese classe 2000 all'agente, che però non avrebbe raccolto. Per il media olandese, il Napoli sarebbe stato anche pronto a soddisfare le richeste economiche dell'Ajax.