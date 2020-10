Koulibaly, il post a favore degli Uiguri fa arrabbiare i tifosi cinesi del Napoli

È polemica per un post su Instagram del calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly, che ha partecipato ad una protesta rilanciata dall'attore e scrittore francese Omar Sy a favore degli Uiguri, etnia turcofona di religione islamica che vive nel nord-ovest della Cina.

Secondo diverse fonti, gli Uiguri sarebbero in gran parte detenuti in campi di prigionia veri e propri, che invece il governo cinese sostiene siano "istituzioni educative".

Koulibaly ha appoggiato la protesta a favore della popolazione. "Milioni di Uiguri musulmani sono detenuti e torturati in campi di concentramento in Cina – scrive il difensore francosenegalese – e non per quello che loro fanno, ma per cosa sono. Si tratta della più grande incarcerazione di massa del 21mo secolo e deve finire".

Molti però hanno protestato all'indirizzo del calciatore. "Sono un fan cinese del Napoli, ed un tuo fan – gli ha risposto un commentatore in inglese – ci stai spezzando il cuore". "Hai prove di questo? – gli chiede qualcun altro – Sei sempre contro razzismo e pregiudizi contro i neri, e quindi contro gli orientali? Queste informazioni non sono discriminazioni?".