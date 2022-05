Koulibaly e il "vile denaro", la (presunta) risposta del calciatore a De Laurentiis

Strizza un occhio, come l'emoticon. L'ultimo post su Instagram di Kalidou Koulibaly è stato da molti interpretato come una risposta alle dichiarazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis.

“Koulibaly e Mertens sono due calciatori che rispetto – ha spiegato il patron azzurro lasciando l'amaro in bocca a molti tifosi – a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, possa essere un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più”.

Un appello alla “napoletanità” già in passato utilizzato dal presidente del Napoli per sottolineare che sono le richieste economiche dei calciatori a spingerli via dal club, e alla quale – secondo molti – il francosenegalese ha risposto con ironia.