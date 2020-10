Koulibaly, il messaggio ai tifosi del Napoli: "Sappiamo che siete sempre con noi. Speriamo di avervi reso felici"

Kalidou Koulibaly è stato uno dei grandissimi protagonisti dello splendido successo del Napoli in casa della Real Sociedad in Europa League.

Il difensore franco-senegalese ha disputato un match davvero straordinario, guidando in maniera straordinaria la retroguardia azzurra.

Il 29enne, alla fine della partita, ha inviato un messaggio ai tifosi partenopei attraverso i profili social ufficiali del club: "Ciao ragazzi, anche se non siete allo stadio lo so che siete sempre vicino a noi e ci fa molto piacere. Spero che vi abbiamo fatto felici questa sera. Vi do appuntamento per domenica contro il Sassuolo, faremo di tutto per vincere questa partita. Siamo sempre con voi".