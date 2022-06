Koulibaly: "Ho un legame speciale con Napoli. Ci saranno cambiamenti, ma faremo di tutto per lottare per il titolo"

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato una lunga intervista a Bbc Sport Africa, parlando del fortissimo legame con la città partenopea: "Quando giochi e tutti urlano il tuo nome, è fantastico. Possiamo dire che sono cresciuto qui e che i miei figli sono nati qui, quindi ho un legame molto speciale con la gente di Napoli. Quando sono andato in Coppa d'Africa ho portato con me una piccola parte di Napoli, perché sono i primi tifosi del Senegal. Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi del Napoli sui social quando abbiamo vinto il torneo. Sono davvero felice di questo rapporto speciale. Quando i miei amici o i miei fratelli arrivano a Napoli, vengono accolti così bene. C'è qualcosa di speciale tra loro e me".

Lo scudetto mancato

"Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa al titolo è stata qualcosa di importante anche per noi, ma non siamo riusciti a fare i punti che ci servivano per vincere. I tifosi erano un po' scontenti perché volevano che lottassimo per il titolo. Considerando il fatto che abbiamo grandi tifosi, è un peccato e fa davvero male. Quando giochi per il Napoli, giochi per una piccola nazione e non devi dimenticarlo. Amano il loro calcio, amano il loro club e amano i loro colori. Potevamo fare meglio, ma possiamo essere felici di essere in Champions League la prossima stagione".

La nuova stagione

"Ci saranno alcuni cambiamenti. Perderemo anche alcuni giocatori, alcuni se ne andranno, alcuni contratti scadono. Vedremo cosa accadrà, ma sapere che saremo in Champions ci aiuterà a prepararci adeguatamente. Ci saranno alcuni cambiamenti la prossima stagione, ma so che il Napoli farà di tutto per lottare ancora nella corsa al titolo".