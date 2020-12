Napoli, ultimo allenamento dell'anno: ancora terapie e palestra per Koulibaly

Ultimo allenamento del 2020 per il Napoli al Training Center di Castel Volturno, in preparazione della ripresa del campionato in programma domenica 3 gennaio a Cagliari.

Gattuso potrebbe essere costretto a rinunciare a Kalidou Koulibaly. Il difensore anche oggi ha fatto terapia e poi lavoro in palestra, seguendo la tabella personalizzata.

Probabile, invece, il recupero di Diego Demme, che ha svolto la prima parte di seduta con la squadra e di seguito lavoro personalizzato in palestra.

Solo palestra per Malcuit che ha un affaticamento al polpaccio destro.