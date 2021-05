Koulibaly in auto da Napoli a Firenze per stare vicino alla squadra | VIDEO

Napoli-Firenze, Firenze-Napoli in auto per sostenere la squadra e stare vicino ai propri compagni in una gara fondamentale per la stagione azzurra.

Così Kalidou Koulibaly, nonostante la mancata convocazione per infortunio, ha deciso di essere comunque presente al Franchi per assistere dal vivo al match contro la Fiorentina.

A svelare il retroscena è stato lo speaker dello stadio Maradona, Daniele 'Decibel' Bellini, in un video pubblicato sui social.

"Quando da infortunato non sei convocato e potresti stare a casa ma decidi di farti una trasferta per essere vicino alla squadra: questo è Kalidou Koulibaly", scrive Bellini su Twitter.