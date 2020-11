Koulibaly: "Dimostreremo che non siamo quello che dicono. Con Gattuso al 100%"

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match di Europa League contro il Rijeka: "Sappiamo che era una partita importante con il Milan e sappiamo che abbiamo sbagliato dal punto di vista della mentalità. Dobbiamo lavorare su questo. Non c'è un problema di leadership. A livello tattico e tecnico abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ci sono tante critiche nei nostri confronti, ma personalmente mi danno ancora più motivazioni. Vogliamo dimostrare che non siamo quello che dicono e che non ci sono problemi in questo gruppo".

"Il nostro campionato può iniziare da domenica, si può mettere tutto a posto. Ora pensiamo prima all'Europa League. Il mister Gattuso sa che noi siamo al 100% schierati accanto a lui. Nessuno sa cosa succede nel nostro spogliatoio e ora lo dimostreremo sul campo. Se ci sono tutte queste polemiche dopo una sconfitta con la prima in classifica, vuol dire che questo Napoli fa paura", ha concluso il centrale franco-senegalese.