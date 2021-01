Rrahmani sostituito, la federcalcio kosovara attacca Gattuso

Critiche anche dopo una vittoria, e anche di provenienza del tutto inaspettata. Sono quelle toccate a Rino Gattuso, tecnico del Napoli, preso di mira addirittura stavolta dalla Federazione calcio del Kosovo.

Il messaggio, via Twitter, ha espresso forte malcontento per la sostituzione all'intervallo del difensore kosovaro del Napoli, Amir Rrahmani, che ha esordito in stagione con la maglia azzurra nel match di ieri contro l'Udinese, dopo un errore che è costato il gol di Lasagna.

"Wow. Amir Rrahmani è stato sostituito da Gattuso. È questo ciò che fa un buon allenatore? Non far giocare uno dei difensori più promettenti della Serie A per un'intera stagione e poi toglierlo per un errore?".

Amir Rrahmani è uno dei giocatori più rappresentativi del Kosovo. Con il record di presenze in nazionale, ne è anche il capitano.