Spalletti: "Kim ha giocato in campionati un po’ differenti dal nostro, ma è un calciatore da Napoli"

Al termine di Napoli-Anaune, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tv. Il tecnico azzurro ha parlato anche di mercato: "La squadra la stiamo completando, la società sta lavorando per questo. Diventa fondamentale andare a mettere quelle pedine che riescano a dare a tutti tranquillità ed autostima".

L'allenatore ha parlato anche del coreano Kim del Fenerbahce, possibile sostituto di Kalidou Koulibaly: "Kim ha giocato in campionati un po’ differenti dal nostro, ma è un calciatore da Napoli, da Champions League".

Spalletti è soddisfatto di questi primi giorni di ritiro: "Quest’anno siamo partiti con un vantaggio, ci conosciamo quasi tutti. Sta procedendo tutto nel migliore dei modi".

Su Di Lorenzo capitano il tecnico ha spiegato che si tratta di una scelta di squadra: "I compagni di squadra hanno scelto il capitano. Non si fa per forza il più anziano, ma in base a determinate caratteristiche. Di Lorenzo è quello perfetto, piace anche a me".