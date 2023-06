Matthaus 'benedice' Kim al Bayern Monaco: "Ottimo acquisto, sarebbe perfetto"

Lothar Matthaus 'benedice' il possibile arrivo del difensore del Napoli Kim al Bayern Monaco. L'ex leggenda dei bavaresi e della nazionale tedesca, nel corso del suo editoriale sul sito di Sky Deutschland, ha parlato anche del mercato dei campioni di Germania.

"Dal momento che oltre a Lucas Henrnandez, anche l'altro francese, Benjamin Pavard, vuole andarsene, i nomi di Kyle Walker e del sudcoreano Kim sarebbero davvero ottimi trasferimenti. Quest'ultimo ha disputato una stagione fantastica a Napoli e sarebbe perfetto per il Bayern, e non solo per questo motivo. Walker è una macchina sulla fascia destra, ma non è più il più giovane. È un uomo per i prossimi due anni", scrive l'ex campione del Mondo 1990.