Kvaratskhelia: "Io come Maradona? Ecco cosa penso"

"Da nome sconosciuto a giocatore rivelazione il passo non è breve, ma a Khvicha Kvaratskhelia sono bastate poche partite per dimostrare a tutta l’Europa il suo valore. Nonostante questo, il georgiano rimane umile e consapevole di dover lavorare duro per aiutare i compagni a raggiungere il tanto agognato Scudetto".

Con queste parole, i canali social della Serie A presentano l'intervista al numero 77 del Napoli. Una chiacchierata in cui l'asso georgiano spazia a 360 gradi, da Maradona a Spalletti, da Kim alle cose da migliorare.