Keylor Navas, ci siamo: visite mediche a Villa Stuart sabato o venerdì

La "ciliegina sulla torta" della campagna acquisti del Napoli, come qualcuno l'ha chiamata, pare stia per arrivare: pare infatti che siano state prenotate per sabato prossimo le visite mediche del portiere costaricano Keylor Navas a Villa Stuart, con la possibilità che siano anche anticipate a venerdì.

A dare la notizia, confermata anche da altre fonti altrettanto attendibili, è stato l'esperto di calciomercato Manuel Parlato su Sportitalia.

Un vero e proprio campione dal palmares e dall'esperienza internazionale di livelli altissimi, il portiere in uscita dal Psg, che si spera possa davvero arrivare e - come alcuni anticipano - venire presentato al Maradona nel turno infrasettimanale di mercoledì prossimo 31 agosto quando il Napoli affronterà il Lecce.