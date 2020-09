Karnezis passa al Lille e saluta il Napoli: "Fiero di aver indossato questa maglia"

Orestis Karnezis è ufficialmente un nuovo giocatore del Lille. Il portiere greco lascia il Napoli a titolo definitivo dopo due stagioni in azzurro.

L'ex Udinese ha voluto salutare il club partenopeo e i suoi tifosi, attraverso il sito ufficiale: "Vorrei ringraziare la società, il Direttore Sportivo Giuntoli, i miei allenatori, i compagni di squadra e tutte le persone con cui ho lavorato in questi due anni che ricorderò per sempre. Sono molto fiero di aver indossato la maglia azzurra e auguro al Napoli tutto il meglio per il futuro. Un grande saluto affettuoso ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e rispetto. Forza Napoli sempre!"

