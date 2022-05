Calciomercato Napoli - Per l'attacco spunta il nome del 'gigante' Kalajdzic

Victor Osimhen influenzerà inevitabilmente il mercato del Napoli. Le possibili offerte da capogiro che potrebbe arrivare dalla Premier League nelle prossime settimane mettono il club partenopeo nelle condizioni di dover scandagliare con grande attenzione il mercato dei centravanti e tenersi pronto in caso di addio del nigeriano.

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra ci sarebbe anche quello di Sasa Kalajdzic, il gigante di origini serbe, attaccante della nazionale austriaca che milita in Bundesliga, nello Stoccarda.

25 anni fra meno di due mesi, fisico da corazziere, 2 metri esatti di altezza, Kalajdzic ha bene impressionato nel campionato tedesco, anche se l'ultima annata è stata condizionata da un grave infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per oltre 4 mesi.

Il bilancio finale in campionato recita alla fine 6 gol in 15 presenze totali, che fa seguito ai 16 gol in 33 presenze messi a segno nella stagione precedente.

Kalajdzic è seguito con grande attenzione anche da altri club europei. Ad un anno dalla scadenza del contratto (fissata a giugno 2023), il prezzo del cartellino potrebbe essere un po' più abbordabile rispetto al reale valore di mercato.