Tre positivi nella Juve, l'ironia di Cruciani: "Asl di Torino fammi un regalo e rinviala"

Il popolare conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani ha rilasciato alcune dichiarazioni a TikiTaka su Italia 1 in vista di Juventus-Napoli, in programma domani alle 18.45: “Magari ci fosse un altro rinvio per Covid, io spero in un altro rinvio per Covid per cluster della Juventus, dopo quella buffonata fatta all’andata, quanto lo spero, sto pregando!".

Cruciani ironizza sull'infinita polemica che va avanti dalla terza giornata di campionato, quando il Napoli non si presentò a Torino perché impossibilitato da una decisione dell'Asl partenopea. Una vicenda che inizialmente portò la Figc a trattare duramente il club azzurro (lo ammonì duramente, oltre che comminargli due punti di penalità e lo 0-3 a tavolino) e poi il Coni a ribaltare tutto e decidere che la partita si rigiocasse.

Appunto, il match che adesso qualcuno vorrebbe fosse l'Asl di Torino a rinviare, dopo i casi di positività dei vari Bonucci, Demiral e adesso anche Bernardeschi. "Che intervenga la Asl di Torino a bloccare Juventus-Napoli! - prosegue ancora Cruciani - Ci sono tre positivi della Juventus. Col Napoli favorito, la Juventus distrutta e il Napoli che si presenta lì e vuole stravincere, spero nella Asl di Torino! Asl di Torino, fammi questo regalo!”.