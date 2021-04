Juventus-Napoli a rischio, positivo anche Bernardeschi: occhi puntati sull'Asl di Torino

Terzo positivo al Covid della Juventus ad un giorno da Juventus-Napoli. A Bonucci e Demiral, infatti, si aggiunge Bernardeschi.

"Juventus Football Club - è la nota ufficiale dei bianconeri - comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".

L'esterno 27enne si unisce così ai già positivi Bonucci e Demiral e agli indisponibili Arthur (fastidio alla gamba destra) e Buffon (squalificato), che salteranno la sfida recupero della 3za giornata, in programma domani alle ore 18.45.

Occhi puntati ora sulla Asl di Torino, che potrebbe vietare ai bianconeri di giocare la sfida, già considerata uno spareggio per un posto in Champions League.