Juventus-Napoli, il ricorso degli azzurri: ecco quando potrebbe esserci la sentenza

È arrivato il giorno del ricorso del Napoli contro il 3-0 ed il punto di penalizzazione che il Giudice Sportivo ha stabilito a proposito della gara mai disputata a Torino tra gli azzurri e la Juventus.

"Il Napoli presenterà questa mattina la 'dichiarazione di reclamo' avverso alla sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha decretato il 3-0 a tavolino alla Juve con un punto di penalizzazione per il club azzurro - ha scritto l'edizione odierna della Gazzetta dello Sporrt - Si tratta della tappa propedeutica al processo presso la Corte Sportiva di Appello. È l’atto formale che porta poi, da parte del giudice sportivo, all’invio dei documenti che hanno portato alla sentenza di primo grado. Nelle ore successive, i legali della società, guidati dall’avvocato Mattia Grassani, avranno cinque giorni per studiare i documenti, compresi quelli della procura federale. Da quel momento si potrà calendarizzare il processo di secondo grado. L’appuntamento potrà essere fissato per una data fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre".