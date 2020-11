Sentenza Juve-Napoli, azzurri all'attacco: "Ricorsi a oltranza anche fino alla giustizia ordinaria"

"Un'accusa di slealtà che indigna tutti, perché il Napoli non aveva alcuna scelta in quelle ore concitate della vigilia". L'avvocato del club azzurro Mattia Grassani, ospite della trasmissione Sport24 su Rainews24, ha risposto così alle accuse lanciate dalla corte sportiva d'Appello che ieri ha respinto il ricorso sulla vicenda Juve-Napoli.

Il Napoli, ha proseguito l'avvocato, "aveva in mano provvedimenti e ordinanze di due Asl e del gabinetto della Regione Campania che vietavano al club di viaggiare per ragioni di salute pubblica, per questo il Napoli non si arrende e non si arrenderà mai, andando avanti con i ricorsi, eventualmente anche attraverso la giustizia amministrativa".

Nella giornata di oggi quasi tutte le testate giornalistiche nazionali, sportive e non, hanno unanimemente condannato le modalità d'intervento della giustizia sportiva in una vicenda destinata ad avere strascichi ancora a lungo.