Verso Juve-Napoli, le ultime in casa azzurra: il punto sugli infortunati

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con numerose assenze in vista della trasferta a Torino contro la Juventus. A due giorni dal match dello Juventus Stadium, Mario Rui e Politano hanno fatto terapie.

Simeone ha svolto lavoro personalizzato in campo e personalizzato in palestra per Rrahmani. Si profila in difesa un ballottaggio tra Ostigard e Juan Jesus per il sostituto del kosovaro.

Elmas e Lozano si giocano una maglia sulla destra in avanti, mentre sulla corsia mancina nel reparto arretrato ci sarà Olivera.