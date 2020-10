Gli azzurri non partono, saltata ufficialmente Juventus-Napoli: ecco che cosa succederà adesso

Juventus-Napoli stasera non si giocherà. Il Napoli ha fatto sapere che i suoi giocatori non partiranno per Torino e resteranno in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni, come disposto dalle Asl partenopee in seguito alle positività al Covid di Zielinski ed Elmas.

La società aspetta la decisione della Lega sulla partita, sottolineando - così riferiscono fonti qualificate del club - che anche il protocollo stabilisce che le partite si giocano alle condizioni dettate dai vertici della Lega salvo disposizioni diverse dell'autorità locale, nel caso del Napoli la disposizione dell'autorità sanitaria che ha vietato la trasferta e che il club azzurro ha allegato ieri alla Pec che ha inviato alla Lega di Serie A.

Fonti interne al Ministero della Salute hanno del resto confermato: le misure di isolamento in caso di positività al Coronavirus sono affidate alle Asl e quindi di competenza regionale. Le Asl, rileva il ministero, hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai.

Che cosa succederà

La Lega al momento non ha rinviato la partita, e la stessa Juventus ha reso noto che sarà in campo. Una situazione che in questi termini profilerebbe per gli azzurri una sconfitta 3-0 a tavolino, sebbene poi il Napoli potrà presentare ricorso adducendo cause di forza maggiore.

Intanto Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc ed ex dirigente del Catania, ha spiegato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che secondo lui la partita sarà rinviata. "Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara – ha spiegato – Che il Napoli abbia fatto pressioni su Regione o Asl resta un futile ed inutile chiacchiericcio da bar sul quale è inutile soffermarsi".