La lettera dell'Asl al Napoli: "Per ragioni di sicurezza non potete andare a Torino"

"Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l'obbligo dei contatti stretti di rispettare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio". È così che in una lettera al Napoli l'Asl Napoli 2 Nord ha fatto divieto agli azzurri perché andassero a Torino per giocare contro la Juventus.

I contatti stretti - dei positivo Elmas e Zielinski - sono tutti i calciatori allenatisi con loro lo staff "di campo" del Napoli.

Intanto la Lega Serie A non è tornata sui suoi passi è ha confermato il match di stasera allo Stadium, al quale naturalmente il Napoli a questo punto non potrà prender parte e che lo vedrà perdere 3-0 a tavolino contro la squadra di Cristiano Ronaldo.

Il pericolo precisato dall'Asl Napoli 2

È stato il club azzurro stamane a chiedere una precisazione sulla possibilità o meno di partire per Torino, da qui la risposta dell'Asl: "Tenuto conto che i calciatori del Napoli recandosi in trasferta a Torino avrebbero inevitabilmente contatti con una pluralità di terzi (personale dell'aeroporto, equipaggio e passeggeri del volo, personale dell'hotel sede di ritiro, addetti e tesserati della Juventus) si ritiene che le condizioni non consentano lo spostamento in sicurezza".

Niente nazionali per i calciatori

Intanto il Napoli ha inviato oggi comunicazioni ufficiali anche alle nazionali che hanno convocato i suoi giocatori, per notificare che non partiranno. Sono esentati da questo provvedimenti i calciatori che sono nel Napoli ma non si allenano con la squadra in attesa di essere ceduti. Tra questi Milik, Ounas e Ciciretti, il primo dei quali è partito infatti per il ritiro della Polonia.

Smentita la positività di Gattuso

Intanto il Napoli ha anche smentito una notizia iniziata a circolare oggi, ovvero che l'allenatore Rino Gattuso fosse risultato positivo.