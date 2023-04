Juventus-Napoli, Spalletti dà fiducia a Ndombele | DIRETTA

Azzurri in campo allo Juventus stadium contro i bianconeri. Rrahmani parte dalla panchina, al pari di Zielinski

Napoli in campo a Torino contro la Juventus per la 31esima giornata di campionato. Spalletti dà fiducia a Ndombele a centrocampo, concedendo un turno di riposo, almeno inizialmente, a Zielinski. Olivera e Lozano rimpiazzano gli infortunati Mario Rui e Politano. In difesa accanto a Kim c'è Juan Jesus, con Rrahmani che parte dalla panchina. Dirige il match Michael Fabbri di Ravenna.

Le formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Milik. All. Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

