Juve-Napoli, il comunicato del club bianconero: "La squadra scenderà in campo come previsto"

"Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A". Questa la posizione della Juventus, resa nota attraverso i canali ufficiali del club, dopo la mancata partenza per Torino del Napoli, bloccato dall'Asl territoriale per motivi sanitari dopo i casi di positività dei calciatori Zielinski, Elmas e del dirigente Costi.

Nelle scorse ore anche il gruppo squadra bianconero è stato posto in isolamento fiduciario dopo la positività di due membri dello staff piemontese: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di due membri dello staff. Non si tratta né di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico, tuttavia in ossequio alla normativa e al protocollo tutto il gruppo squadra allargato entra da questo momento in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti".

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.

October 3, 2020

"Non c'è rischio di sconfitta a tavolino"

"Non ci può essere sconfitta a tavolino del Napoli in quanto la squadra non va a Torino per causa di forza maggiore, non potendo violare un ordine dell’autorità sanitaria (per quanto discutibile), come non c’è responsabilità del debitore quando non può adempiere all’obbligazione per causa a lui non imputabile come prevede la legge". Questo il parere dell'avvocato Angelo Pisani.