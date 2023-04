Juventus-Napoli, i convocati di Spalletti: Rrahmani c'è

Luciano Spalletti avrà regolarmente a disposizione Amir Rrahmani per la trasferta di Torino contro la Juventus. Il difensore kosovaro, uscito per infortunio martedì sera nel corso della sfida contro il Milan, ha recuperato e ha svolto l'intera seduta di allenamento di sabato in gruppo.

Non ci saranno contro i bianconeri, invece, gli altri infortunati Mario Rui, Politano e Simeone.

Questo l'elenco dei convocati azzurri per il match dello Juventus Stadium: