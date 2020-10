La Lega Serie A conferma: Juventus-Napoli stasera si gioca

La Lega Serie A conferma la gara Juventus-Napoli. Nonostante quanto deciso ieri dall'Asl, che ha messo staff e calciatori azzurri in isolamento a causa dei casi di Covid-19 registrati, la Lega Serie A ha deciso che il match valido per la terza giornata di campionato resta in programma alle 20.45.

Gli azzurri non saranno in campo, essendo stati impossibilitati a partire per Torino.

La decisione della Lega Serie A è sulla falsariga della strategia portata avanti fin da ieri anche dalla Juventus, che non ha mai aperto le porte ad un rinvio della partita.

Il comunicato della Lega

La Lega Serie A in un suo comunicato chiarisce che "il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della salute per le persone coinvolte, parità di trattamento tra i vari club, nonché rispetto dei principi di lealtà sportiva. Nel merito è opportuno ricordare che la nota della Asl campana si è limitata a notificare il provvedimento ordinario di isolamento fiduciario nei confronti dei contatti stretti del giocatore Zielinski".

"Nel caso di specie, invece, si applica il Protocollo Figc concordato con il Cts e integrato dalla Circolare del Ministero della Salute lo scorso 18 giugno, che recepisce il parere del Cts n. 1220 del 12 giugno 2020, che non è stato tenuto in considerazione neanche nella mail del vice capogabinetto del Presidente della Regione Campania – prosegue la nota – Tale norma di ordinamento statale a carattere speciale, applicabile alla situazione del Napoli che presenta due calciatori positivi al Covid-19, è la stessa utilizzata più volte nel corso della stagione per permettere, a puro titolo di esempio, al Torino di affrontare l'Atalanta, al Milan di recarsi a Crotone o al Genoa di andare a giocare al San Paolo, e oggi all'Atalanta di scendere in campo contro il Cagliari".

"Il protocollo prevede regole certe e non derogabili, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività, schierando i calciatori risultati negativi agli esami effettuati e refertati nei tempi previsti dalle autorità sanitarie – spiega la Lega di A – Il Consiglio di Lega ha inoltre approvato un preciso regolamento da adottarsi in caso di positività plurime che possono portare al rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni che, al momento, non si applicano al caso del Napoli, e non sussistono provvedimenti di Autorità Statali o locali che impediscano il regolare svolgimento della partita. La ''ratio'' del protocollo resta, quindi, quella di consentire la disputa di tutte le partite e conseguentemente la conclusione regolare della Serie A Tim".