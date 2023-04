Febbre Scudetto, caroselli e cori nel centro di Napoli | VIDEO

La vittoria contro la Juventus ha aperto le porte dello scudetto al Napoli che potrebbe festeggiare la matematica vittoria già domenica prossima. La festa sembra già cominciata in città come dimostrano i caroselli e i cori esplosi in centro. In questo video il blocco stradale dei tifosi in Piazza Carlo III. Si registrano code in diverse zone di Napoli, in particolare verso l'aeroporto dove sembra che i tifosi azzurri aspetteranno l'arrivo della squadra.