Juventus-Napoli, spunta una possibile data per il recupero del match

L'eliminazione del Napoli dall'Europa League consentirà agli azzurri di recuperare presto il match di campionato contro la Juventus.

Bianconeri ed azzurri, infatti, potrebbero affrontarsi a Torino mercoledì 17 marzo. L'orario buono per il calcio d'inizio potrebbe essere quello delle 18,30, essendoci in serata due partite di Champions League in calendario.

Se la data sarà confermata, gli uomini di Gattuso in soli 8 giorni affronterebbero Milan, Juventus e Roma, tutte in trasferta.