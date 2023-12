Napoli, continua il momento no: azzurri ko anche in casa della Juve

Prosegue il momento no del Napoli. Gli azzurri cadono anche a Torino con la Juventus, con il minimo scarto, e inanellano la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare tra campionato e Champions. Nonostante una partita volenterosa e combattuta, gli uomini di Mazzarri non riescono a bucare il fortino di Allegri, complice un'altra serata poco esaltante dell'attacco azzurro, con Kvaratskhelia (soprattutto) e Osimhen ancora non brillantissimi. Ora i partenopei sono attesi da un trittico interno da non fallire assolutamente: Braga in Champions, Cagliari in campionato e Frosinone in Coppa Italia. Tre partite che diranno tanto sul prosieguo di stagione di Di Lorenzo e compagni.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI – Mazzarri conferma Natan a sinistra, con Juan Jesus che stavolta affianca Rrahmani al centro. Per il resto il tecnico azzurro non riserva sorprese, confermando i ‘titolarissimi’. Nella Juve Allegri sceglie il consueto 3-5-2, con Kostic e Cambiaso ai lati, il ritorno di Locatelli nelle vesti di ‘play’ e con la coppia Chiesa-Vlahovic in attacco.

VLAHOVIC-KVARA, CHE OCCASIONI NEL PRIMO TEMPO - I primi 45 minuti vedono il Napoli fare la partita e la Juventus affidarsi ai cross dalle fasce di Kostic e Cambiaso e alle sgasate di Chiesa. Proprio una di queste produce la prima grande occasione del match al 16', che Vlahovic spreca malamente calciando su Natan, intervenuto provvidenzialmente ad opporsi. Gli azzurri 'restituiscono' il favore al 27' sprecando un'occasione ancora più clamorosa. Kvaratskhelia solo davanti a Szczesny, servito da Osimhen sugli sviluppi di un contropiede, calcia malissimo e mette alto. Il portiere polacco salva poi su Di Lorenzo sotto misura, poco prima del riposo, ma il capitano era in posizione di offside.

DI GATTI IL GOL CHE DECIDE LA PARTITA - La ripresa si apre con il gol che sblocca e decide l'incontro. Cross dalla fascia di Cambiaso e Gatti a centro area anticipa Rrahmani e batte Meret, siglando la sua seconda rete di fila in campionato dopo quella contro il Monza. La reazione del Napoli è flebile. Mazzarri le tenta tutte, operando nel giro di 20 minuti ben 5 cambi e variando anche il modulo, ma il pareggio non arriva. Al 70' Osimhen segna, su pasticcio di Szczesny, ma il nigeriano era in fuorigico. Finisce 1-0.

3 - Il Napoli ha perso tre partite di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dall'ottobre 2016, con Maurizio Sarri alla guida in quel caso. Difficoltà.#JuveNapoli #JuventusNapoli #SerieA December 8, 2023

ALLEGRI PREMIATO PRIMA DELL’INIZIO DEL MATCH - Massimiliano Allegri è stato premiato come “Coach of the month” del mese di novembre 2023 in Serie A. L`allenatore della Juventus ha ricevuto il premio sul prato dell’Allianz Stadium nel pre-partita.