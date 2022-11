La classifica del 2022 in cui la Juventus sopravanza il Napoli: ecco di quale si tratta

Esiste una classifica 2022 in cui la Juventus è davanti al Napoli, ma – c'è da scommetterci – non è quella in cui vorrebbero primeggiare i tifosi bianconeri. Con la Serie A ferma per i Mondiali del Quatar e gli azzurri di Spalletti saldamente al comando (+8 sul Milan, +10 sulla Juventus, +11 su Lazio e Inter), bisogna impegnarsi davvero a fondo per trovare una graduatoria a favore degli juventini.

Ed in effetti ci hanno pensato quelli di Nordpass, il noto password manager. Secondo una loro ricerca, infatti, la password "juventus" è in Italia utilizzata da più utenti della rete rispetto alla password "napoli".

In realtà entrambe figurano nella top sei delle password utilizzate (e quindi così comuni che sarebbe meglio evitarle). Si tratta, nell'ordine, di "123456", "123456789", "password", "ciao", "juventus" – appunto – e "napoli". Nordpass ha stilato la graduatoria delle prime 200 password usate nel 2022 in Italia, e la squadra partenopea torna in 25ma posizione come "napoli1926" ed alla 48ma con "forzanapoli", mentre i bianconeri riappaiono alla 119ma con "forzajuve".

Ci sono anche "maradona" alla 96ma e "delpiero" alla 150ma.