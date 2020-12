Juve-Napoli, si cerca una data per il recupero del match: difficile trovare un 'buco' nel calendario

E ora quando si recupera Juve-Napoli? Questa la domanda che in molti hanno iniziato a porsi dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, che ha accolto il ricorso del club partenopeo.

Trovare un incastro per la disputa del match tra bianconeri e azzurri, inizialmente previsto lo scorso 4 ottobre, non sarà cosa semplice. La Lega Serie A potrebbe decidere di 'navigare a vista', non fissando almeno inizialmente una data per il recupero dell'incontro.

A gennaio, infatti, il calendario delle due squadre è particolarmente fitto: oltre ai match di campionato, partenopei e piemontesi sono attesi dal match degli ottavi di finale di Coppa Italia il 13 gennaio e dalla finale di Supercoppa Italiana una settimana dopo, il 20.

Solo una contemporanea eliminazione dalla competizione nazionale delle compagini di Gattuso e Pirlo spianerebbe la strada per un recupero in tempi non lunghi, prima della ripresa delle Coppe Europee che andranno poi ad ingolfare nuovamente l'agenda dei due club da febbraio e che potrebbe portare anche ad una disputa del match a primavera inoltrata.