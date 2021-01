Juve-Napoli, Gattuso tira un sospiro di sollievo: arrivano buone notizie dall'allenamento

Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il tecnico del Napoli, infatti, recupera Andrea Petagna.

L'attaccante azzurro, dopo l'infortunio rimediato nel corso del match di campionato contro la Fiorentina, ha svolto quest'oggi l'intero allenamento in gruppo. Una notizia importante per i partenopei, visto l'infortunio di Osimhen e le non ancora perfette condizioni di Mertens.

Maksimovic, invece, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.