CASTEL VOLTURNO - Buone notizie per Gattuso: Manolas torna in gruppo

Il Napoli si è allenato questo pomeriggio a Castel Volturno. Per Gattuso non è arrivata soltanto la buona notizia della negatività del gruppo squadra ai tamponi effettuati nella giornata di martedì.

Il tecnico azzurro, infatti, riavrà regolarmente a disposizione per la trasferta di Torino Kostas Manolas, uscito per problemi fisici nel corso del match contro il Genoa. Il difensore greco oggi ha svolto l'intera seduta col gruppo. Terapie per Lorenzo Insigne.

Intanto la Primavera di Cascone è stata eliminata dalla Coppa Italia. Gli azzurrini sono stati sconfitti a Cercola per 3-1 dai pari età della Lazio.