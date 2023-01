Coppa Italia Primavera: il Napoli batte la Juve a Torino e vola ai quarti

Il Napoli avanza nella Coppa Italia Primavera e vola ai quarti di finale, dove incontrerà la Roma, dopo aver battuto la Juventus a Vinovo per 3-5 dopo i calci di rigore.

Una gara ricca di emozioni, quella tra azzurrini e bianconeri, durata 120 minuti. A passare in vantaggio erano stati i padroni di casa nel primo tempo con Yldiz. Sul finire della prima frazione, poi, gli uomini di Montero restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Rouhi, per fallo su Gningue lanciato a rete.

Nella ripresa al Frustalupi mischia le carte, con gli ingressi di Marchisano, Spavone, Gioielli, Acampa e Rossi. Proprio quest'ultimo al 77' trova il gol dell'1-1 e allo scadere, su splendido invito di Alastuey, autore di una grande prova, ha anche l'occasione di siglare il gol della vittoria.

Si va prima ai supplementari e poi ai rigori, dove gli azzurrini risultano infallibili Alastuey, Marchisano, Spavone e Gioielli. Tra i bianconeri, invece, sbaglia prima Donatiotto, che colpisce il palo, poi Turi ipnotizza l'ex Domanico e regala ai partenopei il passaggio del turno.

Questa la formazione del Napoli: Turi, Barba (dal 94' Obaretin), Nosegbe, D'Avino; Gningue (dal 58' Marchisano), Alastuey, Mutanda (dal 58' Gioielli), Giannini (dal 71' Acampa); Boni (dal 46' Spavone), Salhi (dal 68' Rossi); Pesce. All. Frustalupi.