Supercoppa Juve-Napoli, rischio nebbia su Reggio Emilia: la situazione

Condizioni climatiche non agevoli nella città emiliana, teatro della sfida tra bianconeri ed azzurri

La Supercoppa al Mapei Stadium (foto official Twitter Lega Serie A)

Juventus e Napoli non troveranno questa sera un clima agevole, per usare un eufemismo, questa sera al Mapei Stadium.

A Reggio Emilia, infatti, le temperature in queste ore sfiorano lo 0, con umidità elevatissima in tutta la zona.

C'è un rischio nebbia per stasera, che potrebbe influire e non poco sullo spettacolo in campo, ma la situazione nel corso della giornata sta migliorando ora dopo ora.