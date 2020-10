Sorrentino ironizza su Juve-Napoli: “La Juve ha giocato un calcio pulito”

Sulla vicenda Juve-Napoli interviene sui social il regista Paolo Sorrentino, che usa il personaggio più interessante della sua serie 'The Young Pope', il tifosissimo cardinale partenopeo Voiello, per ironizzare sulla vittoria di 3-0 a tavolino per la Juventus senza giocare la partita.

"Cardinal Voiello: 'La Juve ha giovato un bel calcio, pulito. Il Napoli non è mai entrato in partita", scrive Sorrentino. Una 'stilettata' che il cardinale (interpretato nella serie da un magistrale Silvio Orlando), con il suo acuto sarcasmo, avrebbe potuto benissimo pronunciare.