Il magistrato Maresca: "Sentenza su Juve-Napoli è violenta come neanche nei processi di mafia"

Il magistrato Catello Maresca, sostituto procuratore in DDA dal 2007 ha parlato al Corriere dello Sport della recente sentenza d'appello sui fatti che hanno portato alla vittoria a tavolino della Juventus sul Napoli: "In ventidue anni di professione non ho mai letto una sentenza così violenta come quella della Corte d'Appello federale sul caso Juve-Napoli. Neanche nei processi di criminalità organizzata", spiega Maresca. "Una violenza del genere non l'ho mai riscontrata. Il tono è sconcertante, eccessivamente aggressivo. E' come accusare senza un processo: piuttosto che valutare il legittimo impedimento del Napoli si è giudicato il dolo del Napoli", conclude Maresca.