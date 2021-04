Bianconeri ed azzurri si affronteranno a Torino per il recupero del match non disputato alla terza giornata di campionato

Juventus e Napoli scenderanno in campo a Torino mercoledì 7 aprile per il recupero del match non disputato alla terza giornata di campionato.

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18,45.

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.