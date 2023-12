Napoli, capitan Di Lorenzo sta bene ed è pronto per la Juve: "Una risposta a chi dice che sono infortunato"

Giovanni Di Lorenzo sarà regolarmente a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida di Torino contro la Juventus. Il capitano azzurro, con una storia su Instagram, ha replicato ad alcune voci circolate nelle ultime ore sulle sue condizioni fisiche.

"Una risposta a chi dice che sono infortunato! Facciamo gli scongiuri", scrive il terzino del Napoli a corredo di una foto in cui sorride sul campo di allenamento a Castel Volturno.

Intanto per quanto riguarda i suoi compagni, nella seduta del mercoledì Olivera ha svolto terapie, Mario Rui personalizzato in campo, mentre Zanoli ha fatto parte della seduta in gruppo e parte personalizzata in campo.