Juve-Napoli: il giudice sportivo prende tempo

Il Giudice Sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda la sfida non andata in scena tra Juventus e Napoli per l'assenza della squadra partenopea ha lasciato la decisione "sub iudice". Il Giudice sportivo ha chiesto infatti un supplemento di indagine.

