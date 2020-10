Juve-Napoli, il ministro Spadafora: “Mi aspetto una decisione saggia”

"Cosa mi aspetto dal giudice sportivo rispetto a Juve-Napoli? Mi aspetto che decida in saggezza. Potrebbe fare giurisprudenza? Sì, non c'è dubbio, quindi sto aspettando sicuramente con grande attenzione, con grande attesa anche io, ma non sembra il caso di esprimersi 24 ore prima con un commento a riguardo". Lo ha detto il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora a margine della presentazione del libro di Sara Gama, al Salone d'Onore del Coni. Il ministro si riferisce alla decisione attesa per domani sul rinvio di Juve-Napoli.

Ieri intanto, la Juventus ha rinunciato a costituirsi in giudizio, un atto formale che non le impedisce comunque di ricorrere in appello. Una eventualita' che vaglia il Napoli in caso di giudizio negativo nei suoi confronti, come confermato ieri dall'avvocato dei partenopei Mattia Grassani, in una intervista a la Repubblica: "Il Napoli non accettera' sanzioni neanche minime ed una cosa deve essere chiarissima: in caso contrario, verranno percorsi tutti i gradi di giudizio che l'ordinamento statuale prevede e non si potra' fare a meno di rivolgersi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Partire per Torino avrebbe determinato la commissione di un reato, previsto e punito dall'articolo 650 del codice penale, oltre a mettere in pericolo una moltitudine di soggetti".