Juve-Napoli, l'ipotesi: "Potrebbe essere recuperata il 13 gennaio"

Juve-Napoli potrebbe essere recuperata il prossimo 13 gennaio. E' questa l'ipotesi avanzata da Tuttosport.

"La sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli non arriverà neanche oggi. E probabilmente neppure entro la fine della settimana. In molti la attendono per lunedì o martedì e, soprattutto, in molti - tra Roma e Milano - si attendono che non contenga il 3-0 a tavolino ai danni del Napoli. E se dovesse contenerlo, è possibile che venga ribaltato in secondo grado. Insomma, Juventus-Napoli molto probabilmente si giocherà, tre mesi dopo la data fissata dal calendario (c'è un buco nel fittissimo calendario, il 13 gennaio), ma si giocherà. E il Napoli potrebbe essere penalizzato di un punto per aver violato il protocollo Governo-Figc, non avendo creato la bolla dopo la positività venerdì scorso di Zielinski. Un compromesso più che una sentenza, una soluzione politica che salva il protocollo (ne uscirebbe solo un po' ammaccato), ma non sbugiarda le Asl, in particolare la 2 di Napoli, da cui è uscito il documento che ha impedito il viaggio al Napoli", si legge sul quotidiano torinese.