Juve-Napoli, la designazione arbitrale: la sestina per il match

Sarà l'arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Juventus-Napoli, recupero di campionato in programma mercoledì a Torino alle 18,45.

Gli assistenti saranno Tegoni e Bindoni, IV Uomo Doveri.

Al Var ci sarà Di Paolo, assistito da Peretti.

Mariani ha arbitrato in tre occasioni il Napoli in questa stagione: alla prima giornata nel match vinto per 2-0 dagli azzurri a Parma e nelle due sconfitte interne contro Sassuolo e Spezia.