Juve-Napoli, a Torino fischia Orsato: al Var ci sarà Di Paolo

Dopo le polemiche relative alla direzione di Massa in Napoli-Inter, c'era grande attesa per la designazione arbitrale in vista di Juve-Napoli.

Venerdì sera a dirigere il match tra bianconeri e azzurri sarà Daniele Orsato, l'arbitro protagonista di altre polemiche, che ancora oggi vanno avanti a distanza di 5 anni, del famoso Inter-Juve, gara rivelatasi poi decisiva nella volata scudetto tra i piemontesi e i campani.

Il fischietto di Schio, nel giorno dell'Immacolata, sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Perrotti. Quarto uomo sarà Marcenaro. Al Var ci sarà, invece, Di Paolo, assistito da Paganessi.

L'ultimo precedente dell'arbitro veneto con gli azzurri risale a poco più di un mese fa, in occasione del pareggio al Maradona per 2-2 contro il Milan.