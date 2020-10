Giudice Sportivo, arriva la decisione ufficiale su Juventus-Napoli

3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica al Napoli da scontare nella stagione in corso. Questa la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea sull'annullamento di Juventus-Napoli, gara di campionato in programma domenica 4 ottobre all'Allianz Stadium e mai disputata dopo la mancata partenza della squadra azzurra, collocata in isolamento fiduciario dall'Asl dopo le positività al Covid-19 dei calciatori Zielinski ed Elmas.

Il Giudice Sportivo ha respinto nel merito il ricorso avverso del club partenopeo e ha rimesso gli atti alla Procura Federale per le valutazioni e determinazioni di competenza.